Chichizola resta in Spagna e va al Cartagena, a giugno si libera

La Spezia - Leandro Chichizola resta in Spagna. Il Cartagena, club di Segunda Division, ha infatti ufficializzato ieri l'arrivo dell'ex portiere dello Spezia fino a fine stagione. L'argentino nei giorni scorsi aveva rescisso con il Getafe, in Liga, dove era approdato nel 2018 dopo la buona stagione con il Las Palmas, e ora si giocherà il posto nella rosa a disposizione di Luis Carrion che conta già tre portieri, uno dei quali a breve si trasferirà altrove proprio per lasciar spazio all'ex River.

Chichizola – di cui il nuovo club esalta esperienza, affidabilità e gioco con piedi – in estate era stato accostato anche allo Spezia, che poi scelse di andare su Zoet e oggi si affida a Provedel, e chissà che a fine campionato il nome non torni ad essere di attualità per una piazza nella quale ha lasciato ottimi ricordi, difendendo la porta aquilotta come pochi prima di lui avevano fatto, compresa la storica partita di Coppa Italia dell'Olimpico di cui domani si giocherà l'ideale rivincita.