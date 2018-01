Chichizola e Valentini, quanta nostaglia dell'Italia

Il portiere è vicino al Benevento di De Zerbi, che lo volle al Las Palmas. Il difensore è appetito dalla Virtus Entella ma l'ingaggio frena il ritorno. Nel caso troverebbe subito lo Spezia sul suo cammino.

La Spezia - Il Real Oviedo ha in pratica raddoppiato l'ingaggio che Nahuel Valentini ha percepito nei suoi tre anni allo Spezia Calcio. E' questo il grande scoglio al ritorno del difensore argentino in Italia, dove la Virtus Entella è alla caccia di un difensore per rinnovare il parco centrali. Per mandare in porto l'operazione ci sono ancora poche ore; più facile arrivi un pezzo direttamente dalla serie B. L'ipotesi quindi che l'ex Rosario sia in campo contro gli aquilotti lunedì prossimo al momento pare complicata.

Più facile invece che vada in porto il ritorno in Italia di Leandro Chichizola. L'altro argentino amato dal popolo bianco che nella scorsa estate ha cambiato maglia dopo la scadenza del so contratto. Al Las Palmas sei mesi tra luci e ombre, la chiamata della serie A che finalmente è arrivata. Ha il prefisso di Benevento, dove il portiere goleador Brignoli non è in cima alla lista delle preferenze di Roberto De Zerbi. C'è invece Chichizola, che non a caso sbarcò in Spagna proprio dietro esplicita richiesta del tecnico italiano, a cui Chichi somministrò un'eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore ai tempi del Palermo.