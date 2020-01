Chichizola e Lazzaro i giocatori del decennio per i lettori

La Spezia - Il portiere arrivato da oltreoceano e il bomber dei campi polverosi. Scelta romantica dei lettori che hanno partecipato al sondaggio di CDS per giocare su chi sia stato il calciatore simbolo del decennio 2010-2019 in casa Spezia. In vetta finiscono Leandro Chichizola e Nunzio Lazzaro divisi da una manciata di voti: 26.8% dei voti per il primo e 26.5% per il secondo. L'argentino, con 141 presenze tutte consecutive, è uno dei più forti portieri della storia aquilotta, per molti addirittura il più forte di sempre. Arrivato a sorpresa nel 2014 da sconosciuto, ha monopolizzato la maglia numero 1 per tre stagioni consecutive. Lazzaro rappresenta invece il primo centravanti dai grandi numeri del dopo Max Guidetti. Arrivato ai tempi della rifondazione in serie D, ha vissuto la rinascita del club fino alla prima divisione dove la sua avventura è stata interrotta anche a causa di un brutto infortunio alla schiena che ne ha limitato l'impiego. Piazzamenti d'onore per Marco Sansovini con il 12.1%, Giulio Maggiore (9.5%) e Andrea Catellani (7.1%). Via via tutti gli altri.