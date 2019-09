Chi si gode l'ultimo mare e chi aspetta la prima neve

La Spezia - Guardare il sole nel cielo e i termometri che ancora indugiano sopra i 30°, almeno sotto il sole pieno. Pensare oggi ai monti innevati, al burro di cacao sulle labbra e a calzare gli scarponi è quantomeno difficile. Eppure due anni fa la prima neve sull'Appennino arrivò attorno all'11 di ottobre, poco più di un mese da oggi. Il movimento ligure degli sci non ha d'altra parte smesso di lavorare neanche nei mesi più caldi. A luglio si è tenuto il primo stage della squadra children di comitato della Fisi ligure che segue di pochi mesi l'omologazione della rossa di Santo Stefano d'Aveto per ospitare gare di federazione.

"E' l'onda lunga delle Olimpiadi invernali del 2026 che arriveranno in Italia a Milano e Cortina - spiega Gabriele Pierini, delegato provinciale Fisi la Spezia - La Regione Liguria ha deciso di mettere a disposizione dei ragazzi una squadra di comitato con un direttore tecnico molto bravo come Max Novena e anche noi a livello spezzino stiamo cercando di potenziare l'attività e portare dentro sempre più giovani".



La Spezia ha le sue pista più vicine a Cerreto Laghi, Prato Spilla e Zum Zeri. Tutte realtà che si stanno muovendo: al Cerreto c'è il progetto di una nuova pista, ma anche Prato Spilla sta vivendo una rinascita dopo anni di abbandono. Rimane la difficoltà di allargare la base dei praticanti, soprattutto tra i ragazzi e le ragazze. "Per imparare, diciamo che a dieci anni è l'età giusta per levarsi la prima paura degli attrezzi - spiega Pierini - Che siano sci, snowboard o sci di fondo. Sono cambiati molto i materiali, per i principianti è tutta un'altra cosa rispetto a qualche anno fa. Alla prima settimana bianca si riescono a fare piste blu, cosa che un tempo era impensabile".

Chiaramente lo scopo non dev'essere diventare il nuovo Tomba, ma entrare in uno sport che appaga non solo il fisico. "Si può imparare a qualsiasi età, non è mai troppo tardi per vivere il rapporto con la montagna e la sua natura - continua Pierini - Spesso parliamo di attività agonistica e tesseramento, ma c'è tutto un discorso di valorizzazione del territorio che si lega allo sci. Ci sono luoghi sul nostro Appennino che hanno tanto da offrire e potrebbero fare squadra".



I prezzi, tra materiali e skipass, sono spesso un freno per molte famiglie. Ma anche in questo caso, l'unione fa la forza. Lo sanno i circa mille tesserati Fisi liguri, tra cui i trecento spezzini. "Tesserarsi con uno sci club permette di abbattere molto di prezzi - il consiglio - Quanto? Per fare un esempio: a gennaio ad Andalo c'è il Festival degli sci club, per cinque giorni di neve, compreso albergo e impianti, si rimane attorno ai 300 euro a persona. Come federazione riusciamo anche a fare accordi particolare con i maestri di sci. E poi la tessera ti fornisce una copertura assicurativa che copre da qualsiasi eventuale infortunio".

Alla Spezia gli sci club sono tre ed è bene scegliere quello giusto. Lo Sci Club Bronzi svolge attività agonistica solamente ed è riuscito a portare tanti giovani a gare di livello nazionale. Il Prati 2000 organizza molte settimane bianche per sciatori amatoriali, lavora molto sull'aggregazione e ha iscritti di ogni età: dai dieci ai settant'anni. Infine lo Spezia Ski Team che fa capo a un negozio di Migliarina e fa molta attività di avviamento al Cerreto.