Chi segnerà il primo gol in A dello Spezia? Galabinov il favorito

La Spezia - Ci sono tante prime volte nella prima volta. Il primo gol in serie A dello Spezia, per esempio, sarà in ogni caso un evento, nonostante tutti i bookmakers attribuiscano agli aquilotti il ruolo di "squadra materasso" del campionato. Potrebbe arrivare già domenica contro il Sassuolo al debutto assoluto e per i pronostici il più indicato a rompere il ghiaccio è Andrej Galabinov. Uno che peraltro in massima serie ha già giocato, entrando nel tabellino dei marcatori l'ultima volta proprio contro il Sassuolo nel gennaio del 2018 quando indossava la maglia del Genoa.

A seguire l bulgaro a breve distanza c'è un trio. Per SNAI hanno discrete chance anche Gyasi, capocannoniere della scorsa stagione, ed i nuovi arrivati Piccoli e Farias. Quest'ultimo, ufficializzato solo ieri, non è certo di un impiego peraltro. E poi ancora, Mastinu viene prima di Agudelo che a sua volta scavalca il rigorista Matteo Ricci. Le tre mezzali "titolari" - Maggiore, Bartolomei e Mora - sono tutte appaiate. Infine Acampora e Mattiello e molto più in là perfino Terzi, Dell'Orco, Marchizza, Ramos e Ismajli.