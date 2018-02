Che sabato pazzesco, quattro acuti esterni in B

La cadetteria non finisce mai di stupire. Aspettando i posticipi.

La Spezia - Un sabato di sorprese. Perdono in casa Perugia, Cremonese, Novara e Salernitana, per mano di Cittadella, Pro Vercelli, Ascoli e Carpi. Acuti esterni e tanti gol nella terza giornata di ritorno del torneo cadetto. Chi invece non toppa è il Frosinone che supera in scioltezza il Pescara mentre il Foggia fa sul il duello salvezza in l’Avellino. Il Parma si ferma ancora, stavolta colpito dalla doppietta di Torregrossa, che fa felice il Brescia, re del mercato di riparazione. Completano il quadro Cesena-Ternana in programma domenica pomeriggio ed Entella-Spezia, il posticipo del lunedì.



Empoli-Palermo 4-0 (12' Brighi, 45', 51' e 82' rig. Caputo) - giocata ieri



Cremonese-Pro Vercelli 2-3 (16' Scappini, 37' Castiglia, 66' Germano, 93' Cavion)



Perugia-Cittadella 1-3 (20' Kouame, 45' Cerri, 56' Schenetti, 83' Strizzolo)



Novara-Ascoli 1-2 (28' Puscas, 32' Buzzegoli, 36' Monachello)



Brescia-Parma 2-1 (38' e 64' Torregrossa, 58' Ceravolo



Foggia-Avellino 2-1 (10 ' Asencio, 35' Nicastro, 69' Mazzeo)



Frosinone-Pescara 3-0 (49' Ciano, 63' Terranova, 93' Chibsah)



Salernitana-Carpi 1-2 (42' Poli, 45' Sprocati, 73' Verna)



Venezia-Bari 3-1 (21' Stulac, 28' e 36' Litteri)



Cesena-Ternana

Posticipo - domani - ore 17.30



Virtus Entella-Spezia

Posticipo - lunedì 05/02 - ore 20.30



Classifica: Frosinone 46; Palermo 43; Empoli 43; Cittadella 38, Parma 36, Cremonese 36; Venezia 35; Bari 35; Carpi 35; Pescara 31; Spezia 31; Perugia 30; Salernitana 30; Avellino 29; Foggia 28; Novara 27; Brescia 26; Virtus Entella 24; Cesena 24; Pro Vercelli 24; Ascoli 23; Ternana 22.