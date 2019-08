Che Spezia sarà? Proviamo ad immaginarlo con Scuffet in porta

La Spezia - Simone Scuffet e Titas Krapikas è la prima delle tante coppie ideali per ruolo a disposizione di Vincenzo Italiano. L'arrivo del portiere scuola Udinese permetterà al talento lituano di crescere con meno pressioni addosso all'interno del gruppo. E' una rosa ancora in costruzione anche se la campagna trasferimenti si può dire ormai conclusa, intorno all'80% del lavoro che ha impegnato Guido Angelozzi fin dagli albori dell'estate. E così Luca Vignali si giocherà la fascia destra con il giovanissimo catalano Salvador "Salva" Ferrer, tanto quanto accadrà dalla parte opposta fra l'ex trapanese Ramos e lo spezzino Bastoni (Crivello come De Col sono destinati ad altri lidi a meno di sorprese). Capitan Terzi ed Elio Capradossi condivideranno anche per questa stagione la delicata gestione della difesa con i sassuolesi Marchizza ed Erlic come loro sostituti. La mediana dello scorso anno, Bartolomei-Matteo Ricci-Mora, è quella ormai collaudata: daranno loro il cambio il mezzo destro Giulietto Maggiore, i due centrocampisti centrali Theophilus Awua e Leonardo Benedetti, il mezzo sinistro Gennaro Acampora. In attacco si considera Andrej Galabinov titolare fino a prova contraria con Delano Burzog a destra e Federico Ricci sulla mancina: ad oggi le loro alternative sono Gyasi e Buffonge per la fascia destra, Gudjohnsen per il centro dell'attacco e Bidaoui per la sinistra senza dimenticare Pinto e Mastinu. E la punta mancante su cui Angelozzi lavorerà negli ultimissimi giorni di campagna trasferimenti.