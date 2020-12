La Spezia - Insieme a Giulio Maggiore è stato il migliore dello Spezia che ha pareggiato ieri col Bologna. Ma non si potrà godere la sfida all'Inter in programma domenica a San Siro: Julian Chabot salterà la trasferta di Milano per effetto del cartellino giallo ricevuto ieri subito dopo il duro intervento sul neo entrato Rabbi. La quinta ammonizione stagionale gli costa infatti la squalifica. Pronto a sostituirlo capitan Terzi.