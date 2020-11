La Spezia - Lavora con il gruppo Chabot, centrale di difesa uscito anzitempo durante l'ultima partita di campionato a Benevento. Il gigante tedesco potrebbe farcela per sabato contro l'Atalanta, mentre lavora ancora a mezzo servizio Maggiore che non ha preso parte alla partitella finale. Oggi lavoro differenziato anche per Bartolomei alle prese con un problemino fisico.