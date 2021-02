Chabot è indisposto. E se al Franchi tornasse Elio Capradossi?

La Spezia - Si apre la strada al ritorno di Elio Capradossi. Oggi Jeff Chabot, difensore che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Erlic contro la Fiorentina, si è fermato a causa di un'indisposizione. Niente che preoccupi (oggi svolti i tamponi), ma che instilla comunque il dubbio che il tedesco non possa essere presente venerdì sera al Franchi. Con il croato squalificato e capitan Terzi che sarà aggregato solo dalla prossima settimana, accanto ad Ismajli potrebbe quindi toccare al romano se Chabot non dovesse farcela.

Oggi a Follo ha tirato il freno anche Federico Mattiello, che ha già fortemente aumentato i carichi di lavoro per arrivare ad uno stato di forma ottimale e per cui oggi si è preferito non spingere sull'acceleratore. Prossimo al rientro anche Farias.