La Spezia - Quarto cartellino giallo per Jeff Chabot e Salva Ferrer. I due difensori aquilotti vanno quindi in diffida dove trovano già l'argentino Estevez. Il giudice sportivo ha fermato per un turno il preparatore dei portieri Angelo Porracchio, espulso dalla panchina nella partita di Crotone. Squalificati Akpa Akpro (Lazio), Magallan (Crotone), Thorsby (Sampdoria) e Cristante (Roma) a causa di una bestemmia pronunciata a favore di telecamera.