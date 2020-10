Cestistica vola in Sardegna per sfidare la Virtus Cagliari

La Spezia - In attesa di trovare il primo successo interno, la Crédit Agricole spicca letteralmente il volo per la terza volta, la seconda in Sardegna, perché domani alle 15 è in programma al PalaRestivo il match con la Virtus Cagliari. La compagine sarda è l’unica ancora a zero punti in classifica, sebbene nell’ultimo turno con Selargius sia stata ad un passo – anzi, ad un punto – dall’ottenere la prima vittoria stagionale. Anche le bianconere – che partiranno domattina in direzione Sardegna – sono reduci da una sconfitta di misura, subita contro San Giovanni Valdarno, ed entrambe le squadre avranno tanta voglia di riscattarsi.

“È normale essere arrabbiati, veniamo da una sconfitta – afferma il coach della Cestistica, Marco Corsolini – e in questo periodo alcune cose non stanno girando per il verso giusto. In particolare dovremo diventare più solidi in quelle situazioni che possiamo controllare, ad esempio i rimbalzi offensivi concessi, perché a questi livelli le partite si decidono anche grazie ai piccoli dettagli. Non siamo soddisfatti come risultati, avremmo potuto essere 4-0, invece ci ritroviamo con due vittorie e due sconfitte, anche se in gare con finale punto a punto, e cercheremo dunque di riscattarci. Per quanto riguarda la partita di domani, affronteremo una squadra che ha passato qualche difficoltà nelle prime giornate ma che adesso è in ripresa, reduce da una buona gara, anche se persa solo di un punto, con Selargius, altra squadra di livello”. La direzione di gara è stata affidata ai signori Mauro Regis Ferrero e Fabrizio Suriano, entrambi di Torino. La partita, a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Directa Sport – Live TV.