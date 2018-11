Cestistica va a Campobasso contro l'altro team a punteggio pieno

La Spezia - Altro big match per la Crédit Agricole Carispezia, che domani verrà ospitata da La Molisana Campobasso al PalaVazzieri, con palla a due in programma alle ore 18:30. La sfida è tra le ultime due squadre del girone sud rimaste imbattute, per cui, gioco forza, una delle compagini dovrà abbandonare la testa della classifica e chiudere la propria striscia di vittorie consecutive, cinque fino ad ora. Quella di Campobasso sarà una partita intrigante: a sfidarsi saranno la miglior difesa (Magnolia, con 48,8 punti concessi a gara) e il terzo miglior attacco (Cestistica, con 70,4 punti segnati a partita) del girone sud. La formazione bianconera, inoltre, è quella con la miglior media assist di tutta la serie A2 con 17 ad incontro.



Per le molisane, la miglior realizzatrice è Giulia Ciavarella, che viaggia a 13,6 punti di media a partita, l’unica in doppia cifra della sua squadra. La miglior rimbalzista è Emilia Bove, con 7,8 palloni catturati di media sotto canestro. La Magnolia, inoltre, è ben costruita in entrambi i reparti: tra le lunghe, Reani, Zelnyte e Bove garantiscono tanti rimbalzi ed una costante presenza sotto i tabelloni, mentre nel reparto delle esterne Ciavarella e Di Gregorio costituiscono una seria minaccia da fuori area (oltre 30% per entrambe da oltre l’arco), a cui aggiungere i 6,2 assist di media di Rachele Porcu, per mettere in ritmo tutte le compagne e favorire il gioco collettivo.



“Campobasso è una grande squadra – afferma il coach della CA Carispezia, Marco Corsolini –, costruita per la promozione. Sarà dunque sicuramente una gran bella partita, come sarà bello e stimolante giocare davanti a 600 persone che tifano, in uno dei migliori ambienti di tutta la A2. Noi siamo ottimisti e preparati, con le ragazze tutte abili ed arruolabili per la gara di domani”. La squadra è partita alla volta del Molise nel primo pomeriggio odierno. Domattina è in programma una sessione di tiro di rifinitura per prendere confidenza col PalaVazzieri, prima della palla a due delle 18:30. A dirigere la gara sono stati designati i signori Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità (NA) e Biagio Napolitano di Quarto (NA).