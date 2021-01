Cestistica spezzina di nuovo vincente, sbancata Firenze

La Spezia - PALAGIACCIO FIRENZE - CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA 51-64 (10-16, 24-28, 39-48)



FIRENZE: M.Rossini 14, Calamai, Cabrini 7, S.Rossini 3, Cecchi ne, Pochobradska 10, Scarpato 7, Salvucci, Poggio 9, Valentino ne, Conti ne, Donadio 1. ALL: Corsini.



LA SPEZIA: Packovski 13, Templari 15, Hernandez 14, Tosi 3, Mori 2, Della Margherita, Linguaglossa, Giuseppone 9, Meriggi ne, Sarni 8. ALL: Corsolini.



Nel confronto dalle bassissime percentuali è la Crédit Agricole a spuntarla: al palazzetto San Marcellino di Firenze, infatti, le bianconere di coach Corsolini si dimostrano più solide e concrete delle avversarie, e si aggiudicano così il match per 51-64, nonostante il 35% al tiro (addirittura 25% per il PalaGiaccio). Tre le giocatrici spezzine in doppia cifra: guida Templari con 15 punti, seguita da Hernandez con 14 e Packovski con 13. Bene anche Sarni con 8 punti e Giuseppone con 9.



A sbloccare la partita è un canestro di Maria Giuseppone, a cui seguono due punti di Templari, per il 0-4 iniziale delle bianconere. Firenze invece si sblocca con una tripla di Silvia Rossini. L'equilibrio tra le due squadre prosegue per tutto il quarto, prima del mini-break firmato della stessa Giuseppone che chiude i primi dieci minuti sul 10-16 per le spezzine. Nel secondo periodo il PalaGiaccio riesce più volte ad avvicinarsi alla Cestistica, senza però riuscire nel sorpasso. Il parziale di 0-6 innescato a metà frazione da Packovski, con la compartecipazione di Tosi e Templari, vale il +8 (18-16), prima che Marta Rossini si accenda con due triple e porti Firenze sul -2 (24-26). Un canestro di Hernandez porta le squadre sul 24-28 bianconero all’intervallo lungo.



Nella ripresa si procede ad elastico, con le due compagini che danno vita ad un bel botta e risposta: la Crédit Agricole prova sempre la fuga, ma ogni tentativo viene stoppato dalle toscane, che riescono a rimanere a contatto. Nel finale del terzo periodo, però, la Cestistica trova un allungo importante con una tripla di Hernandez e due tiri liberi di Packovski a seguito di un fallo antisportivo fischiato a Calamai: le bianconere, così, chiudono il periodo sul 39-48 a favore. Nei primi minuti dell'ultimo quarto le ragazze di coach Corsolini riescono a dare la spallata decisiva col break di 2-8 griffato Hernandez-Templari, per il +14 (44-58). Cabrini da sola risponde con un 5-0 che riavvicina Firenze sul -9 (49-58), ma comunque non basta alle toscane per completare la rimonta. Al palazzetto San Marcellino finisce 51-64 per le bianconere, che salgono così al sesto posto in classifica a quota 14 punti.