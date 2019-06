Cestistica formato qualità, ecco Nene Diene

La Spezia - La Cestistica continua a prendere forma: la società di basket femminile spezzina comunica ufficialmente l'acquisto della classe 1992 Nene Diene per la prossima stagione. Dopo le conferme, arriva finalmente la top player che si stava aspettando, con anni di militanza in serie A1. L'ala/pivot ex Ferrara, Napoli e Lucca, è un innesto di grandissima qualità nel roster spezzino, che consolida ulteriormente le ambizioni di un campionato di vertice da parte della società bianconera.



"Sono felice di aver ricevuto questa chiamata - afferma la neo-bianconera - da parte di una società ambiziosa. Arrivo motivata e sono molto contenta di ritrovare Elisa Templari. Spero davvero di far bene e non vedo l'ora di cominciare!"