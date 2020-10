Cestistica Spezzina sconfitta, contro San Giovanni il veleno è nella coda

La Spezia - CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA - BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO 60-63

Parziali 18-12, 29-24, 42-41



LA SPEZIA: Packovski 11, Templari 14, Hernandez 12, Moretti ne, Tosi, Mori ne, Della Margherita ne, Linguaglossa 9, Giuseppone 6, Ratti ne, Sarni 8, Amadei. All. Corsolini.



SAN GIOVANNI VALDARNO: Parolai ne, Bona 15, Sasso 4, De Pasquale 7, Miccio 11, Nativi 6, Trehub 7, Togliani 2, Fabbri ne, Gregori 11. All. Franchini.



Altra battuta d’arresto per la Crédit Agricole, che si vede espugnare il PalaMariotti per la seconda volta: è San Giovanni Valdarno ad essere corsara col punteggio di 60-63. La sconfitta delle bianconere è maturata nel finale di gara, con due triple di Miccio a condannare le spezzine, a cui non sono bastati i 37 punti complessivi fatturati dal trio Packovski-Templari-Hernandez. La Cestistica ha sostanzialmente guidato la gara per 35 minuti, giocando un buon basket fatto di intensità difensiva e circolazione di palla, senza però essere lucida nelle battute decisive.

Il Bruschi si trova avanti 3-7 nei primissimi minuti di partita, prima che la Crédit Agricole prenda saldamente le redini della contesa. Le bianconere si trovano per due volte sul +7, ma la compagine toscana non si scompone e ricuce ogni tentativo di fuga. Un tiro libero per parte, siglati da Templari e Bona, chiudono la prima frazione sul 18-12 per le liguri. Nel secondo periodo Sasso e Togliani accorciano sul -2 toscano (18-16), ma la Cestistica costruisce un break di 7-0 con Linguaglossa, Packovski e Hernandez e vola sul +9 (25-16). Una tripla di De Pasquale chiude il parziale spezzino, prima che una tripla di Miccio sulla sirena mandi le squadre all’intervallo lungo sul 29-24.



Nella ripresa, trascinata da Bona, San Giovanni Valdarno rimette la testa avanti, poi Gregori la porta sul +4 (31-35). La Crédit Agricole risponde immediata con un 5-0 del duo Templari-Giuseppone, ma le ospiti ritoccano il massimo vantaggio sul +5 (36-41) grazie a De Pasquale, Trehub e Gregori. Il 6-0 spezzino in chiusura di quarto riporta avanti la Cestistica sul 42-41. L'ultimo periodo è entusiasmante, combattuto, con le due squadre che danno vita ad un botta e risposta che infiamma la gara. Packovski fa +3 bianconero, San Giovanni Valdarno risponde colpo su colpo e rimane sempre a -1 ad ogni canestro della Crédit Agricole. La tripla di Gregori vale il sorpasso toscano (51-52), a cui però Linguaglossa risponde con la stessa moneta. Bona impatta, Miccio allunga sul +3, ma un gioco da tre punti di Sarni regala il pari alle bianconere (57-57). Un libero di Bona è una tripla di Miccio fanno +4 ospite. Ancora Miccio fa 2/2 dalla lunetta approfittando di un pasticcio spezzino sulla rimessa dal fondo, mentre la tripla in step-back di Packovski vale il 60-63 definitivo.