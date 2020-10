Cestistica Spezzina pronta alla sfida contro il Cus Cagliari

La Spezia - Crédit Agricole in cerca di riscatto a Cagliari, ospite del CUS, dopo la sconfitta casalinga con Umbertide: domani alle ore 19 al PalaCUS le bianconere affronteranno un’altra delle squadre che hanno partecipato alle Final Eight di Coppa Italia nell’ultimo weekend di settembre. Sarà quindi un altro test impegnativo per le ragazze di coach Corsolini. La compagine sarda è uscita vittoriosa dal derby cittadino con la Virtus Cagliari nella prima giornata, mentre è stata sconfitta 80-47 dal Basket San Salvatore Selargius nell’altro derby isolano nella scorsa giornata. Nel CUS militano anche due giocatrici ex-spezzine: Erika Striulli, che ha saltato i primi due turni e potrebbe rientrare proprio contro la Cestistica, ed Eugenia Caldaro.

La direzione di gara è stata affidata a Francesco Cassina di Desio (MB) e Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI). L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del CUS Cagliari e su Directa Sport Live TV.