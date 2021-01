La Spezia - La società Cestistica Spezzina comunica che la gara tra Palagiaccio Firenze e Crédit Agricole La Spezia, valida per la tredicesima giornata del campionato di serie A2 femminile e in programma per domenica 3 gennaio 2021, in seguito alla richiesta presentata da entrambi i club e poi accolta da Lega e federazione, è stata rinviata a mercoledì 20 gennaio alle ore 20.