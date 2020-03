Cestistica-Civitanova al Palasprint invece che al Palamariotti

La Spezia - L’emergenza Coronavirus ha obbligato a riformulare i calendari sportivi e, di conseguenza, anche quello della Crédit Agricole. La prima modifica riguarda la partita con Civitanova Marche, che verrà recuperata in questo weekend, ovvero domenica 8 marzo alle ore 17 al PALASPRINT di via Parma, e NON al PalaMariotti. La seconda modifica, invece, riguarda le date della Coppa Italia:



“Al termine di un’attenta analisi – si legge nel comunicato ufficiale – e un nuovo confronto tra la Lega Basket Femminile e il Comitato Organizzatore della Final Eight Eight di Coppa Italia Serie A2, sono state ridefinite le date della manifestazione che si svolgerà il 17-18-19 aprile 2020 a Moncalieri (TO).

Giovedì 16 aprile ci sarà la Cerimonia di apertura presso la Cavallerizza del Castello Reale di Moncalieri”.



Di conseguenza viene spostata la partita col CUS Cagliari, che era in calendario nel weekend in cui invece la Cestistica sarà impegnata nelle Final Eight di Coppa Italia.