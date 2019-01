Cestistica Carispezia, si riparte da Forlì. Corsolini: "Infermeria piena, ci vorrà attenzione"

La Spezia - Dopo aver effettuato il giro di boa con la vittoria sudata su Umbertide, oltre ad aver ottenuto la prestigiosa qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, la Crédit Agricole Carispezia comincia il girone di ritorno in trasferta: domani sera alle ore 20:30, le bianconere saranno ospitate dalla Medoc Libertas Rosa al Villa Romiti di Forlì. La compagine romagnola è attualmente in fanalino di coda, con una sola vittoria conquistata fino a questo momento, e reduce dalla sconfitta casalinga con San Salvatore Selargius per 52-79.



“È stata una settimana complicata – esordisce l’allenatore della CA Carispezia, Marco Corsolini – dal punto di vista fisico: abbiamo Sarni, Templari e Linguaglossa acciaccate, siamo riusciti a fare soltanto una volta in settimana il classico “5 contro 5” in allenamento. Domani attendiamo risposte su alcune cose che non hanno funzionato contro Umbertide, dobbiamo sistemarle e tornare come eravamo prima della sosta natalizia. Forlì è una squadra da non sottovalutare, più tosta in casa che in trasferta come le altre formazioni di quella fascia di classifica, e dovremo mettere in campo molta attenzione, a maggior ragione viste le nostre condizioni non perfette”. La direzione di gara è stata affidata ai signori Lorenzo Bianchi di Rimini e Marco Albertazzi di Bologna.