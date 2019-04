Cesarini torna al gol dopo il grave infortunio della scorsa stagione

La Spezia - Dopo il grave infortunio patito a fine della scorsa stagione durante i play off con la maglia della Reggiana (frattura tibia-perone) lo spezzino Alessandro Cesarini in forza alla Rubor Siena (campionato serie C) è tornato al gol permettendo ai toscani di superare a tempo scaduto l'Olbia.

Un gol liberatorio per l'attaccante di Follo che ha militato nelle stagioni 2009/2011 con lo Spezia segnando 6 reti per poi emigrare in molti club tra cui Sorrento, Parma , Pavia, Reggiana ed ora rientrato a tempo pieno col Siena di mister Michele Mignani.

La rete segnata in pieno recupero sancisce per lo spezzino, tanto amato dalla curva aquilotta, il rientro tra i titolari dopo il lungo periodo nero della difficile riabilitazione.

Con oltre 320 presenze in campo professionistico e 89 reti segnate nelle dieci società con cui ha militato il "Cesa" come veniva soprannominato al Picco è tornato a "volare" dato che ,da grande tifoso aquilotto, era solito festeggiare il gol imitando il volo dell'aquila.