Centro Volley in prima fila nella "Volley week" degli Special Olympics

La Spezia - Non poteva mancare l’apporto del Centro Volley Spezia alla “Volley Week” compresa in quella settimana targata “Special Olympics” pallavolistica che quest’anno giunge alla terza edizione. L’obiettivo è quello di mantenere viva una pallavolo “unificata”, dunque aperta contemporaneamente a tutti, quindi a giovani atleti in generale che abbiano disabilità intellettive o no; all’insegna di una società sempre più aperta e inclusiva alla quale lo stesso sport

si propone di contribuire. Da qui un’unica manifestazione aperta a tutti nel proposito di tutti coinvolgere nella pratica della pallavolo, da qua il susseguirsi in tutta Italia in questo periodo di tornei interni alle scuole e/o coinvolgenti istituti limitrofi, esibizioni e avviamenti al volley (e partecipazioni a incontri di campionati della Fipav quali spettatori e/o tifosi) pure coinvolgenti chiunque.



Sicché, ecco il sodalizio spezzino unirsi in tale contesto a gruppi di pallavolo unificata come l’ Adso di Savona e l’Eunike e ad altri club pallavolistici collaboranti nel quadro, in particolare il Volare di Genova.

Per cui, dopo le tappe di Celle Ligure, Voltri e Carasco di questo “iter”…oggi una squadra della sezione di Levanto del Centro Volley Sp sostiene un allenamento di pallavolo unificata, nella palestra delle scuole medie levantesi, insieme al locale Team Gisal: un’associazione Onlus che dal 1987 sostiene le persone portatrici di handicap.

"Siamo felicissimi – afferma quel Federico Ciuffardi, capo del settore giovanile del Centro Volley, che guida l’iniziativa bianconera – di garantire il nostro aiuto a questo evento di dimensione nazionale. I nostri giocatori si mescoleranno per l’occasione con questi atleti speciali, nelle varie fasi di gioco, nel proposito di insegnare loro questo sport e prepararli ai tornei appositi che li attendono".