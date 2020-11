Cento panchine da pro per Italiano, la sua è una scalata vertiginosa

La Spezia - Giornata da segnare sul calendario per Vincenzo Italiano. Contro l'Atalanta oggi pomeriggi il tecnico aquilotto tocca le cento panchine da allenatore professionista in carriera. Una scalata vertiginosa dalla serie C alla serie A la sua, fatta di due promozioni ottenute su due campionati disputati con Trapani e Spezia. Oggi il sogno di mantenere la categoria con la maglia bianca.

Spaventosa la media punti con i siciliani (1.96), importante quella con Via Melara (1.56) con cui si appresta a festeggiare le 53 partite. Il suo score da quando allena i bianchi è di 23 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte. Sono 76 i gol fatti e 60 quelli subiti. Un destino ingrato non gli permetterà di festeggiare il traguardo sul proprio campo di casa e in ogni caso lontano dai propri tifosi.