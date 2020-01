Cento Maggiore, cento Federico Ricci in B e 300 Ragusa tra i pro

La Spezia - Giulio Maggiore alla centesima presenza ufficiale con lo Spezia, dove somma finora 94 gettoni in B, 3 in coppa Italia e due nei playoff cadetti, con esordio datato 20 settembre 2016 in B, Trapani-Spezia 0-0. Oggi per lo spezzino traguardo importante nella partita esterna a Crotone. Non il solo "anniversario" in casa Spezia. Sono infatti cento in B per Federico Ricci considerando la sola regular season: l’esordio risale al 30 agosto 2014, Crotone-Ternana 0-2 e le maglie vestite sono state quelle di Crotone, Benevento e Spezia. E ancora: 300 in carriera per Ragusa 300 nel professionismo per Antonino Ragusa, che somma finora 56 gettoni in serie A, 188 in B, 32 in Lega Pro, 6 in coppa Italia e 7 in altri tornei con le divise di Treviso, Salernitana, Reggina, Ternana, Pescara, Genoa, Vicenza, Cesena, Sassuolo, Hellas Verona e Spezia. Debutto assoluto il 7 febbraio 2009, Rimini-Treviso 2-2 in serie B.