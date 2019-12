La Spezia - Ci sarà anche la squadra con mister Italiano lunedì sera (16 dicembre) alla cena di Natale organizzata dalla Curva Ferrovia alla pizzeria “Il Settimo Cielo”. A partire dalle 19.30 ultras e tifosi si ritroveranno per il tradizionale scambio di auguri all'insegna dell'amore per la maglia dello Spezia alla presenza anche del gruppo che sabato scenderà in campo a Venezia. “Hanno bisogno di noi, non mancate!” è l'invito della curva che a pochi giorni dalla fine dell'anno vuole trasmettere tutto l'affetto possibile agli aquilotti.

Nel corso della serata saranno in vendita anche i nuovi calendari 2020 e le sciarpe celebrative per i cento anni dello stadio Alberto Picco. La cena sarà al costo di 20 euro.

Prenotazioni ai numeri: 328 265 9615 e 346 682 3001.