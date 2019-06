Cellino bussa, lo Spezia per Okereke vuole 10 milioni

La Spezia - Southampton, Sassuolo e Brescia. Guido Angelozzi non fa il prezioso ma, certo, cercherà di usare tutta l'esperienza che ha maturato in anni di calciomercato da protagonista, per strappare la miglior condizione economica possibile intorno alla cessione di David Okereke, esploso definitivamente in questa stagione. C'è dunque sempre l'interessamento della società lomarda neopromossa in serie A che vede nell'attaccante nigeriano un rinforzo su cui investire. Angelozzi non si sconvolgerà per cifre mediane, lo Spezia punta ad incassare almeno 10 milioni di euro e in questa fase iniziale del mercato non è ipotizzabile pensare altre condotte. Chi vuole Okereke insomma deve fare degli sforzi.