Castori ammonito e Venturato squalificato per proteste con gli arbitri

La Spezia - Squalificato per un turno l'allenatore del Cittadella Roberto Venturato "per avere, al 34° del secondo tempo, ripetutamente contestato l'operato arbitrale e rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose". E' l'unico stop comminato in questo turno di serie B. Solo ammonizione per Fabrizio Castori per aver "contestato platealmente una decisione arbitrale".