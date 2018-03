Castori: "Spezia temibile in casa, ma siamo in netta crescita"

La Spezia - Anche per il Cesena un rinvio con cui fare i conti, ma quantomeno Fabrizio Castori non ha dovuto fare i conti con un viaggio in aereo. Settimana nevosa in Romagna come alla Spezia, ma domani sul terreno del "Picco" non ce ne sarà. "Una settimana indubbiamente anomala, sebbene le problematiche vissute qui siano le stesse trovate da tante altre squadre in tutta Italia”, ha detto il tecnico prima della partenza per la Spezia.

“Purtroppo il rinvio della partita contro la Pro Vercelli non è dipeso da noi e non abbiamo potuto fare altro che prendere atto della decisione; sono contrattempi che possono capitare. A mio avviso in questo periodo i turni infrasettimanali in notturna sono sconsigliabili perché con i campi ghiacciati si rischia di ridurre lo spettacolo e aumentare l’incidenza degli infortuni”.



Fortunatamente da sabato scorso la classifica non è mutata, è d’accordo?

“Sì, l’ultimo turno per noi è stato favorevole, le dirette concorrenti hanno perso tutte a conferma del grande equilibrio che caratterizza questo campionato. Dal canto nostro siamo pronti a ripartire fiduciosi dei nostri mezzi e senza fare drammi per un passo falso commesso.”



Lo Spezia?

“E’ una squadra forte e molto esperta, costituita da un organico di qualità e guidata da un buon allenatore. Sta disputando un ottimo campionato ed è in grado di esaltarsi quando gioca in casa davanti ai propri sostenitori. Massimo rispetto per questo avversario.”



Fisicamente come sta la squadra?

“Dopo un normale calo fisiologico avvenuto dopo il richiamo di preparazione svolto a gennaio, vedo i ragazzi in netta crescita, la squadra sta riprendendo la migliore condizione che ci permette di giocare con quel ritmo che per noi ha sempre rappresentato un’arma in più.”



