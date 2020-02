Castori: "Meritavamo di vincere ma serve anche un pizzico di fortuna"

La Spezia - "Ho avuto le risposte che volevo, abbiamo creato tanto e il pareggio ci va stretto. Per le occasioni create e il gioco espresso meritavamo di vincere ma sono soddisfatto per come ha giocato la mia squadra. Abbiamo corso 90', loro hanno segnato nell'unica volta che sono entrati in area: siamo stati più incisivi e pericolosi di loro. La gara è stata equilibrata, ma non dimentico quel palo e quella traversa clamorose. Poi è chiaro che per vincere le partite ci vuole anche un pizzico di fortuna, l'importante è continuare a fare meglio di quello che si può. Il gol preso? Abbiamo fatto una diagonale troppo profonda, una lettura sbagliata ma ci lavoriamo e ci lavoreremo: il Trapani ha tanti giocatori di nazionalità diverse, non è sempre facile insegnare calcio anche perché non c'è la stessa cultura tattica che abbiamo qui in Italia. Al di là dell'errore singolo, anche questo è importante e noi facciamo un po' di fatica. Nessuna scusa, ma ci vuole tempo".