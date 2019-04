Cassata segna all'Inter e prenota l'azzurro per l'Europeo under 21

Stagione molto positiva per lo spezzino in serie A con il Frosinone.

La Spezia - Ieri sera nel posticipo domenicale del campionato di Serie A il suo gol all'Inter ha riacceso le speranze del Frosinone di portare a casa punti dal confronto dello "Stirpe" con la squadra dell'ex aquilotto Spalletti, speranze poi spente dalla rete dell'1-3 finale realizzata da Vecino. Francesco Cassata, spezzino classe '97 di San Terenzo, sta comunque dimostrando a suon di buone prestazioni di essersi ritagliato il suo spazio anche nel massimo campionato nazionale. Alla seconda stagione in Serie A ha infatti praticamente raddoppiato le sue presenze rispetto allo scorso campionato nel Sassuolo.



Ieri sera, dopo un primo tempo un po' in sofferenza per i "canarini", mister Baroni lo ha spostato sull'esterno sfruttandone la sua duttilità e il centrocampista si è fatto subito trovare pronto: ricevuta palla da capitan Ciofani al limite dell'area ha scaricato di rabbia la sua conclusione che ha sorpreso Handanovic, con il capitano nero azzurro che probabilmente non ha visto partire il pallone, riaprendo il match e siglando la sua seconda rete stagionale. “Il gol è arrivato in un momento particolare della partita - dice - in cui stavamo spingendo senza però riuscire a renderci davvero pericolosi, è stata un emozione fantastica peccato poi io sia dovuto uscire. Abbiamo ancora tanta voglia di dimostrare il nostro valore e penso che nelle ultime tre partite si sia visto,lotteremo fino alla fine perché meritiamo di chiudere nel migliore dei modi“.



Purtroppo pochi minuti dopo il centrocampista spezzino è dovuto uscire per crampi. Se la sua squadra sta vivendo una situazione difficile in classifica con una salvezza che sembra sempre più appesa ad un filo, a livello personale la stagione di Cassata sta sicuramente regalando soddisfazioni mettendo in mostra la continua crescita di questo interessante prospetto diventato anche un punto di forza dell'Under 21 del ct Di Biagio che quest'estate affronterà l'Europeo di categoria.



Guido Lorenzelli