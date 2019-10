Caserta: “Lo Spezia ha meritato, giocherà per altri traguardi”

La Spezia - “Lo Spezia ha meritato di vincere. Io accetto di perdere, ma solo se ce la giochiamo a visto aperto. Quindi oggi sono arrabbiato, perché abbiamo avuto paura dell’avversario e non abbiamo fatto nulla per cercare di vincere. Non abbiamo fatto niente di quanto provato in settimana”. Fabio Caserta commenta con amarezza la sconfitta della Juve Stabia al Picco. “Il nostro sarà un campionato di sofferenza, di lotta partita dopo partita. Se fossimo appagati dopo due vittorie sarebbe deleterio. Tanti gli errori fatti, a partire da quelli dell’allenatore. Non mi è piaciuto l’atteggiamento, è un tasto su cui mi concentro tanto”.

Assenti Mastalli e Di Gennaro, mancano due dei piedi migliori. “La qualità l’abbiamo mostrata nelle partite recenti. Con la corsa e la voglia di ottenere qualcosa di importante puoi sopperire. Per me è mancato sopratutto questo oggi. Azzeriamo la mente, ripartiamo subito perché martedì c’è un’altra partita importante. Non possiamo prenderci il lusso di aspettare gli avversari”.

Sullo Spezia. “Lo Spezia è costruito per altre posizioni di classifica, è fatto per i playoff. Ha avuto difficoltà all’inizio come noi. Per me è una squadra forte che lotterà per i piani alti. Ha la struttura per farlo”.