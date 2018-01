Carpi sempre ostico, lo Spezia non fa gol al Cabassi da 206'

L'ultima rete firmata Giannetti.

La Spezia - Otto volte su 15 precedenti in Emilia è stato pareggio tra Carpi e Spezia, ossia nel 53,3% degli incontri disputati (in 5 casi per 0-0, in 3 per 1-1). Il conto delle vittorie vede avanti i biancorossi di casa per 5-2. Lo Spezia non segna al “Cabassi” da 206’, ultima rete firmata Giannetti al 64’ di Carpi-Spezia 1-1 dell’8 febbraio 2014 in B; poi si contano i residui 26’ di quella partita e le due seguenti, nella B 2014/15 (0-0) e 2016/17 (1-0 emiliano).