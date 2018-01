Carpi e Spezia, agli antipodi per espulsioni

La squadra carpigiana intanto lavora sul campo: Concas ha svolto un allenamento personalizzato sul campo così come Romano e Prezioso

La Spezia - Il Carpi non vanta nessuna espulsione a favore dopo 22 turni della Lega B 2017/18: gli emiliani condividono questo

primato con Empoli ed Ascoli. Lo Spezia è invece una delle sei compagini che ha subito meno espulsioni, appena una (capitò a Capelli), come Bari, Cittadella, Foggia, Empoli e Virtus Entella. Ieri per i biancorossi una sola intensa seduta pomeridiana sul campo antistadio del Cabassi. Concas ha svolto un allenamento personalizzato sul campo così come Romano e Prezioso, mentre Mbakogu e Jelenic si sono sottoposti a terapie e hanno lavorato in palestra. Nel caso dell’attaccante nigeriano si è trattato di un lavoro precauzionale, il giocatore non è a rischio per la gara di sabato. Venerdì 26 rifinitura mattutina all’antistadio Cabassi.