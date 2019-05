Carpi e Padova potrebbero retrocedere oggi pomeriggio

La Spezia - Il primo verdetto è stato scritto con la promozione del Brescia in serie A. Oggi potrebbero arrivare altre certezze matematica da questa penultima giornata della stagione regolare 18/19. E' in coda che Carpi e Padova si giocano le residue (poche) chance di aggrappare quantomeno i play-out. Per farlo devono vincere le rispettive partite contro Livorno e Benevento e sperare contestualmente che né il Venezia, né il Foggia vincano contro Pescara e Perugia. Guardando invece poco più in altro, la Salernitana si guadagna la salvezza se batte in casa il Cosenza.

Per quanto riguarda la corsa al secondo posto, oggi il Lecce riposa in attesa di ospitare lo Spezia all'ultima giornata. Ma nel frattempo punta gli occhi su Ascoli-Palermo. Se i siciliani perdono contro i bianconeri di Vivarini, nel Salento può già cominciare la festa. Altrimenti bisognerà aspettare sabato prossimo per capire chi farà compagnia al club di Massimo Cellino.