La Spezia - Il Padova ferma il quotato Benevento, ma non basta per evitare la matematica retrocessione in serie C. Annata complicata per i veneti, sempre nelle zone difficili della classifica. Primo dispiacere in carriera per Pietro Ceccaroni, in prestito dagli aquilotti e quindi destinato a tornare a casa. Perde la categoria anche il Carpi, sconfitto dal Livorno che invece trova un risultato importantissimo in chiave salvezza.