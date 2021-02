Carpanesi scudettato con la Viola, Serena ci giocò per tre stagioni

La Spezia - Mito della panchina per almeno una generazione di spezzini, Sergio Carpanesi è stato anche vincitore con la Fiorentina del primo scudetto (55/56) e della Coppa Grasshopper. Uno dei tanti doppi ex della partita di questo pomeriggio. Tra gli allenatori dello Spezia molti hanno avuto a che fare con la Fiorentina, sia da tecnici che da calciatori. Gli ungheresi Ferenc Molnar e Janos Nehadoma, entrambi tra le due guerre. Nel 1945-46 disputò il campionato di serie B-C l’Ausonia Spezia (l’anno dopo subentrò lo Spezia), tra le sue file l’attaccante viola Alberto Bollano (“Testina”) in qualità di calciatore-allenatore. Enzo Robotti, allo Spezia nel 1982, e gloria viola dal 1957 al 1965. Ferruccio Mazzola allo Spezia come allenatore dal 1990 al 1992, alla Fiorentina come calciatore nella stagione 1971-72. Adriano Cadregari (Spezia in C1 nel 1993-94 e Fiorentina Primavera dal 2005 al 2007). Un altro pilastro viola come Roberto Galbiati (in campo con la Fiorentina dal 1978 al 1982, tornato nel 1986-87 ed allenatore viola delle giovanili nei primi anni Duemila), guidò lo Spezia nel 1996-97. Roberto Bosco fu allenatore dello Spezia per una giornata (la 21esima della stagione 2002-2003), calciatore della Fiorentina dal 1987 al 1989. Michele Serena, allenatore spezzino per due campionati tra il 2012 ed il 2013, è stato calciatore nel capoluogo toscano dal 1995 al 1998.