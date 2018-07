Carispezia sulla maglia e per il settore giovanile

La banca cittadina conferma il rapporto storico con lo Spezia e allarga la partnership ai giovani e al calcio femminile. Borrelli: “Grazie a Crédit Agricole sosteniamo le eccellenze del territorio”.

La Spezia - Crédit Agricole-Carispezia rimane sulla maglia dello Spezia Calcio e si allarga al settore giovanile e al calcio femminile. Si chiude la prima partita delle grandi sponsorizzazioni per il club di Via Melara con la conferma del second shirt sponsor anche per la prossima stagione. La vecchia Cassa di Risparmio festeggia il dodicesimo anno di rapporto con la squadra di calcio cittadina, in perfetta continuità durante tutta l’era Volpi, e rilancia con “buon incremento percentuale” come dirà l’ad Luigi Micheli.



“Carispezia è per noi è sempre più un partner globale e trasversale. C’è stata una bella condivisione di intenti per arrivare a chiudere questo accordo. Ogni azienda deve guardare ai propri equilibri in questo momento storico, noi possiamo però contare su uno zoccolo duro di realtà che rinnovano l’atto di fede. Siamo strettamente legati al territorio con un 70% di sponsor che hanno alla Spezia il proprio business principale”, illustra Lorenzo Ferretti, uomo marketing del club. “Quello di Carispezia è un tassello fondamentale”.



Nell’anno in cui Crédit Agricole celebra la Coppa del mondo della Francia, di cui pure è sponsor, e apre un canale con l’Inter, rimane il rapporto con uno dei presidi storici per il gruppo transalpino, che ha messo piede in Italia proprio qua dopo essere sbarcato a Parma e a Udine. “Segno dell’autonomia che viene lasciata alla periferia - dice il direttore generale Gianluca Borrelli - Siamo parte di uno dei dieci gruppi più grandi al mondo, puntiamo ovunque sull’eccellenza e sui giovani. Lo Spezia Calcio è un’eccellenza di questo territorio e il suo settore giovanile un fiore all’occhiello”.



La cifra della sponsorizzazione si aggira sui 90mila euro. In attesa del nuovo sponsor di maglia (i contatti per rinnovare con Arquati sono in corso), il primo partner del club. “Un contributo superiore a quello dell’anno precedente e che crediamo equilibrato: abbiamo trovato un’intesa rapidamente - confida Borrelli - Riguarderà anche il calcio femminile, a questo teniamo particolarmente perché fa parte della nostra filosofia come testimonia il nostro management caratterizzat da una grande presenza di donne. Tutto ciò che gira attorno ai giovani e alle donne è un tema su cui vogliamo lavorare molto di più in futuro”.



La divisa dello Spezia si va quindi componendo. Crédit Agricole-Carispezia avrà un suo logo sulla parte alta della maglietta e sul retro della maglia della Primavera. Per lo spazio sui pantaloncini sono in corso le trattative con Gelateria Vernazza mentre per lo slot sul retro della maglia arriva attraverso la Lega B lo sponsor Unibet. “Le aziende non cercano più solo la mera visibilità come un tempo - conclude Ferretti - Ora si cercano relazioni, opportunità di business, di incontro e di relazione. Ci stiamo adeguando a questa filosofia, ma vogliamo mantenere un rapporto forte con il territorio anche in futuro”.

