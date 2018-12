Carispezia schianta Roma e tiene il secondo posto

Più trenta sull'Athena, ora mancano due giornate per definire la griglia della Coppa Italia.

La Spezia - ATHENA ROMA 51-81 CA CARISPEZIA LA SPEZIA

(16-19, 28-38, 39-61)



ROMA. Volponi 2, Raveggi 6, Piacentini, Grimaldi 25, Russo, Gelfusa 2, Cirotti 11, Antonelli ne, Borsetti ne, Verdecchia 5, Perrotti, Cerullo ne.

All. Goccia



LA SPEZIA. Packovski 13, Corradino 4, Templari 18, Tosi 4, Linguaglossa 14, Cadoni 2, Mori 5, Sarni 14, Olajide 6, Gioan 1.

All. Corsolini



Seconda vittoria consecutiva per la Crédit Agricole Carispezia, che alla palestra Tiber sconfigge l'Athena Roma 51-81. Una prova di personalità quella delle bianconere, che danno lo strappo decisivo nel terzo quarto, vinto dalle ragazze di coach Corsolini col parziale di 11-23. Quattro le giocatrici in doppia cifra, a dimostrazione di una partita che ha visto il collettivo emergere rispetto alle individualità, con tutte le ragazze che sono andate a punti. Templari top scorer delle spezzine con 18 punti, seguita dai 14 di Linguaglossa e Sarni e dai 13 di Packovski. Con questa vittoria la CA Carispezia riesce a mantenere il terzo posto a quota 20 punti, a pari merito con Faenza, che però rimane una posizione indietro per via dello scontro diretto a favore delle bianconere. Al termine del girone d'andata mancano ancora due partite, poi si delineerà la griglia definitiva delle qualificate alle Final Eight di Coppa Italia.