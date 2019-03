Carispezia nella tana di Palermo, è sfida al vertice

In Sicilia una contro l'altra seconda e quarta forza della serie A2 sud. Corsolini ha problemi di spogliatoio:" Tanti acciacchi, ma possiamo giocarcela se stiamo sul parquet con personalità".

La Spezia - Dopo la (purtroppo) breve avventura in Coppa Italia, per la Crédit Agricole Carispezia è tornato il momento di scendere in campo e pensare al campionato: per la 25° giornata di regular season del girone sud, domani sera alle ore 19 le bianconere andranno a far visita al PalaMangano di Palermo, dove dovranno affrontare la seconda forza del torneo, quell’AndrosBasket che, assieme a Campobasso, si trova davanti di sole due lunghezze rispetto alle spezzine. Nella gara d’andata la compagine siciliana inflisse la prima sconfitta casalinga alla CA Carispezia, limitando in maniera efficace la fase offensiva delle bianconere, uno dei punti di forza delle ragazze allenate da coach Marco Corsolini.



“La situazione purtroppo non è delle migliori – afferma il tecnico della formazione spezzina –, abbiamo avuto problemi con svariate giocatrici, acciaccate durante la settimana, e siamo riusciti a fare pochissime volte 5 contro 5 in allenamento. Se scenderemo in campo con personalità sappiamo che possiamo giocarcela contro una grande squadra come Palermo, allenata ottimamente da Santino Coppa. Dobbiamo pensare che siamo a due punti dalla vetta della classifica, e già questo dovrebbe essere sufficiente come motivazione a far bene. Vincere in Sicilia sarebbe magnifico”. La squadra partirà alla volta di Palermo domattina all’alba. La direzione di gara è stata affidata ai signori Giorgio Silvestri e Stefano Barilani, entrambi di Roma. Per quanto riguarda la diretta streaming della partita non c’è ancora certezza. In ogni caso, tutti gli aggiornamenti si troveranno sulla pagina Facebook dell’AndrosBasket Palermo.