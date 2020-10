Carispezia e San Giovanni Valdarno, ammesso ridotto numero di spettatori

La Spezia - Secondo impegno casalingo per la Crédit Agricole, che proverà a dare seguito alla vittoria esterna in casa del Cus Cagliari della scorsa settimana: domani alle ore 18 al PalaMariotti, per l’occasione riaperto ad una piccolissima porzione di tifosi, arriva il Bruschi Galli Basket San Giovanni Valdarno, per un altro big match dopo quello con Umbertide. La squadra toscana, come quella spezzina, si trova al quinto posto in classifica a quota quattro punti, frutto di due vittorie e una sconfitta. Nell’ultima giornata il Galli Basket è reduce dal successo interno per 74-61 nel derby toscano col Nico Basket Ponte Buggianese, con tre proprie giocatrici in doppia cifra: Trehub (17 punti), Missanelli (16) e Miccio (13).



A proposito della gara di domani, ecco le parole del coach della Cestistica, Marco Corsolini: “Noi stiamo abbastanza bene, non avremo ancora a disposizione Emma Mori, che speriamo recuperi per la prossima settimana, mentre Sarni è nettamente in ripresa anche se non al 100%, ma sicuramente più in condizione rispetto alla gara col Cus Cagliari. San Giovanni Valdarno la conosciamo bene, è un’ottima squadra, l’abbiamo affrontata più volte in questi anni, assieme a Faenza hanno il roster più attrezzato per fare il salto di categoria, ma noi ci faremo trovare pronti e ce la giocheremo”.



La direzione di gara è stata affidata ai signori Luca Rezzoagli di Rapallo e Francesco Cattani di Genova. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 17:55.