Carispezia, arriva Civitanova: "Lottiamo su ogni pallone fino al 40’, e oltre se necessario”

La carica di coach Corsolini malgrado le tante assenze per infortuni e convocazioni in Nazionale.

La Spezia - Dopo il turno di pausa per il rinvio della gara con Forlì, ecco arrivato il momento per le ragazze bianconere di tornare sul parquet. L’incontro di sabato a Montepertico, con palla a due fissata alle 18:30, vedrà la Crédit Agricole Carispezia ospitare l’Infa Feba Civitanova Marche in una sfida complicata, sia per l’avversaria (quinta in classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulle spezzine) che per gli ultimi risultati negativi.



“Arriviamo a questa partita con una settimana in più di allenamento – afferma il coach della CA Carispezia, Marco Corsolini -, ma in sostanza con la squadra giovanile, tra cui alcune ragazze dell’Under 18 che abbiamo aggregato al gruppo, perché tra infortuni e convocazioni in Nazionale saremo quasi al completo soltanto da stasera, quando cominceremo a preparare a pieno regime il match di domani. Match che non sarà affatto semplice, tecnicamente parlando. Inoltre dovremo entrare meglio in campo come approccio, invertendo la tendenza negativa che purtroppo dura da qualche giornata. Come se ne esce? Lottando su ogni pallone fino al 40’, e oltre se necessario”. La direzione di gara è stata affidata ai signori Giacomo Fabbri di Cecina (LI) e Gian Lorenzo Miniati di San Giovanni Valdarno (AR).