Carispezia ancora sconfitta, è la quarta di fila

Prosegue il momentaccio delle ragazze di coach Corsolini. Successo corsaro per Civitanova.

La Spezia - La maledizione continua. La Crédit Agricole Carispezia non riesce a fermare la serie negativa, e vede ancora una volta Montepertico espugnato. L'Infa Feba Civitanova Marche vince sicuramente con merito, ma le spezzine hanno molto da recriminare sulla propria gestione della partita nei momenti cruciali. Alle ragazze bianconere, purtroppo, non basta la doppia-doppia di Lavinia Da Silva (16 punti e 10 rimbalzi).



Le spezzine partono bene e segnano il primo canestro con Cadoni, prima che ci sia un minuto di errori da una parte e dall'altra. La CA Carispezia va sull'8-2 grazie a Linguaglossa, ma qui inizia la partita di Civitanova, che rimonta a piccoli passi, ma inesorabilmente. Perini è un rebus per la difesa bianconera, ed è lei a trascinare le marchigiane assieme a Rosier, fino a portarle in vantaggio. Le ragazze di coach Corsolini faticano a reggere i ritmi imposti dall'Infa Feba, che innalza l’intensità difensiva. Il primo quarto si chiude però sul 17-18.

La seconda frazione comincia come si era conclusa la precedente, con Civitanova a spingere sull'acceleratore, allungando nel punteggio, e la CA Carispezia in difficoltà. Un 6-0 marchigiano porta il match sul 19-26, (+7, Massimo vantaggio ospite fin qui) ma un controparziale spezzino di 7-0, concluso da un sottomano di Lucca, riporta la gara in parità. Ceccarelli segna il nuovo vantaggio dell'Infa Feba, 26-28, che sarà anche il risultato all'intervallo lungo.

Nella ripresa la CA Carispezia parte col piglio giusto: 5-0 e sorpasso bianconero. Civitanova impatta a quota 31 con Perini, con la partita che si mantiene sui binari dell'equilibrio. Partita che entra nel vivo e si innalza ancora di più l’intensità dei contatti. In questo contesto la squadra ospite prova a scappare sul +6 con una tripla di Ceccarelli, ma Tosi ristabilisce le tre lunghezze che chiudono il terzo quarto sul 37-40.

L'ultimo periodo inizia con le bianconere che mettono la freccia, sul 42-40, grazie ad un gioco da tre punti di Lavinia Da Silva. Da qui in poi è un susseguirsi di emozioni, con la partita sulle ali dell'equilibrio. Cadoni fa 2/2 dalla lunetta, Perini sorpassa con una tripla, a cui però risponde Corradino con la stessa moneta. Civitanova impatta a quota 51 ad un minuto e mezzo dalla fine, poi va avanti con due liberi ancora di Perini, con 28” sul cronometro. Dopo il timeout, infrazione di cinque secondi commessa da Linguaglossa sulla rimessa. Perini fa 1/2 dalla lunetta, ma il rimbalzo offensivo è catturato da Rosier, che fa partire i titoli di coda sulla partita. Finisce 51-56 per Civitanova Marche, che allunga sulle spezzine andando a +6 in classifica, mentre la CA Carispezia prosegue con la sua striscia negativa, salita a quattro sconfitte consecutive.



CA CARISPEZIA LA SPEZIA 51-56 INFA FEBA CIVITANOVA MARCHE (17-18, 26-28, 37-40)



LA SPEZIA: Da Silva 16, Lucca 2, Maiocchi ne, Corradino 8, Templari 7, Mazza, Tosi 5, Linguaglossa 7, Cadoni 6, Innocenzi ne, Giuseppone. ALL. Corsolini.



CIVITANOVA MARCHE: Orsili 7, Rosier 10, Paoletti ne, Perini 22, Bocola 2, Mataloni 6, Trobbiani 2, Marinelli 2, Pelliccetti ne, D'Amico ne, Ceccarelli 5. ALL. Matassini.