Carispezia ai play off. Per un punto la vittoria è di Civitanova

Partita combattutissima e decisa solo nel finale. In gara-2 le bianconere saranno obbligate a vincere.

La Spezia - FE.BA CIVITANOVA MARCHE - CA CARISPEZIA LA SPEZIA 57-56

Parziali: 16-19, 28-28, 38-40



CIVITANOVA MARCHE: Maroglio, Orsili 13, Ortolani 2, Paoletti ne, Perini 15, Bocola 13, Trobbiani 4, De Pasquale 8, Giuseppone 2, Pelliccetti ne, D’Amico ne. All. Scalabroni.



LA SPEZIA: Packovski 15, Corradino 5, Templari 10, Tronfi ne, Tosi, Bini ne, Linguaglossa 9, Mori, Sarni 17, Olajide ne, Gioan ne. All. Corsolini.



Esordio dolceamaro in questi playoff per la Crédit Agricole Carispezia, che esce sconfitta dalla Palestra Città Alta di Civitanova Marche per 57-56. Una delle note positive è il divario di un solo punto, che al ritorno permetterà alle bianconere di vincere anche solo col minimo scarto per concedersi almeno l’overtime. La gara odierna è stata molto equilibrata, lo scarto massimo tra le due squadre di sole cinque lunghezze, e tanto agonismo da una parte e dall’altra. La top scorer spezzina è Silvia Sarni con 17 punti, seguita da Packovski con 15 e Templari con 10: queste le tre bianconere in doppia cifra.



Il primo canestro della gara è un tiro libero di Orsili, poi Civitanova prende cinque punti di vantaggio con De Pasquale, portandosi sul 10-5 a metà primo quarto. La CA Carispezia, però, non demorde e risponde con un parziale di 0-10 che la immette in testa per la prima volta nella partita (10-15). Sarni e Corradino rispondono agli attacchi marchigiani e permettono alle spezzine di rimanere avanti di 5, prima che Trobbiani sigilli il risultato sul 16-19 dopo 10’.

Orsili e l’ex bianconera Giuseppone orchestrano il sorpasso con un 5-0 (21-19), Sarni e Packovski però tengono a galla la Cestistica, segnando a loro volta dopo ogni tentativo di fuga del FE.BA, fino al 26-26 a due minuti dalla pausa. Perini regala due lunghezze di vantaggio alle locali, ma Templari impatta prima dell’intervallo lungo, nel quale si entra sul 28-28.



Nella ripresa le due squadre rimangono a digiuno per due minuti, col punteggio sbloccato da Bocola, a cui la CA Carispezia risponde con un break di 0-7 targato Linguaglossa-Sarni (30-35). Civitanova, però, davanti al proprio pubblico è osso duro e torna avanti con un controparziale di 7-0 firmato Bocola-Perini (37-35). La gara va avanti a strappi, e le spezzine ne costruiscono un altro, questa volta di 0-5 con Sarni e Packovski, per il +3 bianconero (37-40). Un libero di De Pasquale manda le formazioni al riposo sul 38-40 ospite.

Nell’ultimo quarto Orsili pareggia alla prima azione e Ortolani sorpassa (42-40). Templari segna da oltre l’arco e ridà alle bianconere la testa della gara. Perini ed ancora Orsili portano Civitanova sul +5, ma la CA Carispezia rimane attaccata alla partita e si riporta sul -1 con quattro tiri liberi di Sarni (48-47). Dopo due minuti senza canestri ed in cui si fa sentire l’importanza della posta in palio, Perini mette la freccia per il FE.BA, ma Templari e Corradino controsorpassano a loro volta con un libero ed una tripla, per il 49-51 con meno di tre minuti sul cronometro. Civitanova però ha sette vite e ritorna avanti con Bocola ed Orsili, per il +4 locale (55-51). Negli ultimi istanti di gara, Sarni ricuce con due tiri dalla lunetta, Orsili annulla il recupero bianconero, ma a sancire il risultato finale ci pensa una tripla di Linguaglossa con pochi secondi dalla sirena. Gara-1 termina così 57-56 per Civitanova.