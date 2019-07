Capradossi tratta il rinnovo, c'è il Perugia che lo vuole in prestito

La Spezia - Potrebbe essere Perugia la prossima tappa della carriera di Elio Capradossi. Il difensore romanista sta trattando in questi giorni il rinnovo del suo contratto con i giallorossi per poi partire nuovamente in prestito in serie B. Il club che si è fatto avanti con maggiore insistenza è il Perugia che pare in vantaggio su tutte. Lo Spezia da parte sua segue ancora Nicholas Rizzo del Genoa, anche se l'eventuale cessione di Ceccaroni potrebbe aprire le porte all'ingresso di un elemento d'esperienza avendo già in rosa sia Marchizza che Erlica.