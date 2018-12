Capradossi non sbaglia un colpo, Vignali una notte da assistman

De Francesco usa al meglio le energie, Ricci e Bartolomei sono leader. Mora, Pierini e Gudjohnsen entrano alla grande.

La Spezia - Lamanna 6,5 – I compagni di reparto gli fanno un buon servizio, per lui c'è una parata difficile su Simy e gli occhi aperti su qualche uscita.



De Col 6,5 – Arrivano dal suo lato parecchi cross, ma nessuno da posizione comoda grazie alla sua presenza costante. Partita saggia nel gestire le energie.



Terzi 6,5 - Soffre i duelli aerei in area, non il suo miglior fondamentale, ma va in crescendo e nel finale si riprende l'area e registra il ritmo della squadra.



Capradossi 7,5 - Vale un gol il pallone tolto dalla testa di Budimir nell'area piccola, in generale è rapace nel piombare su ogni tentativo dei padroni di casa con autorevolezza.



Crivello 6,5 - Qualche difficoltà quando deve inseguire uno degli attaccanti del Crotone, ma con il senso della posizione compensa in area con due interventi provvidenziali.



Bartolomei 7 - Regge il peso atletico di un centrocampo più palleggiatore che lottatore, solita capacità di lanciare il pallone e nel vedere il gioco in anticipo.



Ricci 7 – All'inizio pare il fulcro di tutta la partita, dai suoi piedi passano decina di palloni e lui danza per girarsi e farlo rimanere sempre tra maglie bianche.



De Francesco 7 - Cordaz gli prende un tiro splendido. Solo il secondo però, il primo cade il nell'ombra tra il palo e la riga dove arriva solo il grido di gioia degli spezzini in trasferta (dal 28'st Mora 6,5 - Lancio illuminante per Pierini appena entrato in campo)



Vignali 7,5 - Ci ha preso gusto a fare l'attaccante, si muove bene e mette Pierini davanti alla porta due volte. Unico neo: quando si tratta di concludere, la porta è sempre troppo piccola.



Gyasi 7 - Quanto è decisivo il suo tocco che innesca l'azione del vantaggio? Altra prova generosa ed efficace la sua, nonostante un'occasione sprecata (dal 45'st Gudjohnsen 6,5 – Pochi secondi e con un colpo di tacco crea lo spazio al resto dell'attacco per fare il terzo gol)



Bidaoui 6,5 – Qualche discreto spunto, poi il fiato si fa corto nella ripresa e arriva il cambio (dal 13'st Pierini 7 - Tira addosso a Cordaz di destro tutto solo, poi però con il sinistro non manca di chiudere il girone come l'aveva iniziato)



All. Pasquale Marino 8 - Le ali trovano campo aperto quando lo Spezia riparte ma è un gioco sottile perché già nel primo tempo il Crotone va al cross spesso e in area ha più centimetri e peso specifico. La rete di De Francesco gli da ragione quasi subito in ogni caso, anche se lo Spezia rischia più del solito, soprattutto quando Oddo cambia e torna alla difesa a quattro portando anche i terzini a ridosso del fondo in fase di attacco. Il tempismo nell'attendere i cambi e soprattutto le scelte si rivelano anche questa volta perfetti: dentro Pierini che chiuderà i conti, dentro Mora che darà forza al centrocampo e l'ultimo passaggio, dentro Gudjohnsen che innesca l'azione dello 0-3. Abbiamo visto giocare spesso bene in trasferta, questa volta il punteggio finalmente è pari alle sensazioni lasciate.