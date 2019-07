Capradossi lascia la Roma, anche gli auguri di Radja Nainggolan

La Spezia - Ci sono gli auguri di Abdullahi Nura, di Tommaso Augello e di Radja Nainggolan. Elio Capradossi saluta via social la Roma che gli ha fatto "vivere quello che ogni ragazzetto di questa città sogna! Grazie per questi 9 anni insieme, per tutte le belle persone conosciute e le amicizie strette lungo il cammino". Scrive così su Instagram il vecchio e nuovo centrale dello Spezia, acquistato a titolo definitivo dagli aquilotti. Per i bianchi un investimento sul presente e sul futuro, con la voglia di riportare Capradossi all'Olimpico un giorno non molto lontano. Da avversario, ovviamente.