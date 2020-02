Capradossi dà le misure, Gyasi recuperi perfetti, Ragusa in ombra

La Spezia - Scuffet 6,5 - Disinnesca il gol dell’ex nel primo tempo allungandosi sulla sinistra. Poi, come succede spesso, gioca più che altro di piede.



Ferrer 7 - Il Pordenone gli sbatte contro una, due e cento volte. Se arrivassero anche i cross sarebbe già pronto per la serie A.



Erlic 7 - La palla lunga è specialità friulana e i suoi centimetri diventano uno strumento prezioso per tenere i ragazzi di Tesser a debita distanza.



Capradossi 7,5 - Allarga le braccia e consegna le misure ai suoi compagni. Anche oggi si chiude a zero gol subiti.



Marchizza 7 - Insuperabile anche questo pomeriggio, con tanto di salvataggio volante nel finale quando la situazione diventa scivolosa quanto il pallone



Maggiore 6 - Che palla meravigliosa che mette in area, ma Vogliacco anticipa Gyasi di un soffio. Peccato che la foga nel finale gli costi l’espulsione.



Ricci M. 7 - Se la sposta sul piede debole e battezza l’angolo con precisione e potenza: gol di importanza capitale.



Mastinu 5,5 - Rimane in ombra per quasi tutta la partita, forse non supportato da una brillantezza fisica adeguata (dal 19’st Acampora - )



Ragusa 5,5 - Fa poco rispetto alle ultime uscite, chiuso sulla fascia e poco capace di farsi dare il pallone questo pomeriggio (dal 21’st Ricci F. 6 - Serve il suo ingresso, quantomeno a tenere lontano De Agostini dal fondo)



Nzola 6,5 - Non è solo impatto fisico, ma conosce anche l’ordine. Spreca però un paio di ripartenze (dal 38’st Galabinov sv)



Gyasi 6,5 - Autore di un paio di recuperi nella propria area che valgono come gol, quello vero e proprio però lo manca con il piattone destro.





All. Vincenzo Italiano 6,5 - Alla mezz’ora scalcia bottigliette in panchina: lo Spezia va piano e non ha il fuoco dentro che si era visto a Crotone. Ma è anche merito del Pordenone, squadra disegnata per farti giocare male, squadra con tanto fisico e tanti centimetri. I bianchi però sono diversi dall’andata, concedono pochissimo e sanno aspettare. Alla fine ci vuole un errore della difesa per passare, una specie di contrappasso della gara d’andata.

Come temuto dallo stesso tecnico, Mastinu vive il calo di colui che è stato fermo per tanto tempo. Ma anche Ragusa oggi non si giustifica, poco coraggioso e neanche decisivo in area di rigore. Logica la loro sostituzione, che porta nuove forze in particolare con Acampora. Alla fine il risultato è giusto: non si può sempre stupire, spesso ci sarà da lottare da qui alla fine.