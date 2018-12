Capradossi: “Reparti stretti, così si difende davvero bene”

La Spezia - “Sono stato bravo e fortunato, speravo che quel tiro finisse lì”. Elio Capradossi segna a si mette in luce per una prova maiuscola. “Sicuramente trovare il pareggio dieci minuti dopo essere andati sotto è stato importante perché loro sono una squadra forte. Siamo stati bravi a continuare a giocare e a tirare fuori la nostra prestazione. Quando si difende tutti assieme concentrati e stretti tra i reparti è molto più facile per noi difensori. Avevo fatto qualche gol in primavera, è vero è il primo. L’ho cercato anche nelle ultime giornate. Da avversario non avevo mai avuto molta fortuna, ora spero che ce ne siano tante di serate in cui poter esultare per una vittoria. Dietro? Abbiamo difeso bene, sono contento di come sta andando il mio percorso qui. Le ultime due partite sono molto importanti e molto difficili, dovremo stare sul pezzo come si suol dire”.