Capradossi: "Espulsione assurda, per me è stata un'ingiustizia"

La Spezia - "Penso sia stata un'espulsione assurda. Dal campo l'ho subito ritenuta esagerata, ora voglio rivederla ma ho avuto la sensazione che fosse un'ingiustizia. D'altra parte il tocco di Erlic era minimo, io ero ancora in gioco e Scuffet poteva prendere la palla". Anche Elio Capradossi, uno che sembra non avere proprio la polemica nelle sue corde, non riesce a digerire il rosso al suo compagno di reparto. Ancora una volta lo Spezia si è trovato a dover giocare in inferiorità numerica e a riuscire a tenere la porta inviolata. "Questo perché nelle difficoltà tiriamo fuori un grande spirito di sacrificio, sappiamo darci una mano a vicenda. Anzi, in dieci abbiamo anche provato a fare qualcosina per quel che riuscivamo. A volta con un pizzico di fortuna puoi anche vincerle queste partita". Il difensore promuove a pieni voti il debuttante Reinhart. "Ha fatto una grande partita, gli faccio i complimenti. Veramente un calciatore intelligente e di grande prospettiva. Ha dimostrato di essere all'altezza, sono contento per lui".