Capitan Vignali: "Il risultato non rispecchia la partita"

La Spezia - "La fascia al braccio? Essere il capitano della squadra della mia città è stata una grandissima emozione, dispiace solo non aver potuto festeggiare con una vittoria". Così Luca Vignali al termine di Foggia-Spezia. "Oggi è arrivata una sconfitta immeritata, avremmo meritato almeno il pareggio, ripenso alla traversa sul tocco di Ligi ed al gol del vantaggio firmato da Okereke, ma ingiustamente annullato, pertanto ripeto, il risultato non rispecchia affatto quanto si è visto in campo.

Nel primo tempo non siamo riusciti ad esprimere il nostro consueto gioco, aspettando un po' troppo il Foggia e non ripartendo con il solito piglio, mentre nella ripresa siamo tornati a creare con maggior decisione, venendo però penalizzati da due decisioni decisamente discutibili da parte dell'arbitro. Ora dobbiamo pensare a reagire subito contro l'Ascoli, quindi fin da martedì dovremo metterci sotto per riprenderci quanto lasciato oggi".